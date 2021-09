In Wertingen wird schon mal gewählt – zur Probe

Plus Bei der Wahlsimulation in Wertingen können auch 17-Jährige ihre Stimme abgeben. Welche Themen sie bewegen.

Konzentriert versiegelt Natalie Damas-Fritz die Wahlurne mit speziellen Aufklebern. Die Nummern darauf werden exakt notiert. Anschließend bereitet der Wahlvorstand, der sich zur Verschwiegenheit verpflichtet hat, Schritt für die Schritt alles vor, damit anschließend in den zwei Kabinen die Kreuzchen gemacht werden können.