In der Pfarrei Wertingen gründet sich ein Förderverein

Plus Mitglieder schließen sich zur Förderung der Jugendarbeit zusammen – zur Freude des Pfarrers.

„Warm einpacken“ hieß die Devise für die Gründungsmitglieder des Förderverein Pfarrjugend Wertingen am vergangenen Samstag: Bei winterlichen Temperaturen luden die Initiatoren laut Pressemitteilung aufgrund der aktuellen Lage zu einer Versammlung unter freiem Himmel ein, natürlich unter Einhaltung aller vorgeschriebenen Corona-Regelungen. „Wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden, das Treffen draußen abzuhalten“, sagt Fabian Braun, Wertinger Pfarrgemeinderatsvorsitzender und Mitinitiator des neugegründeten Vereins.