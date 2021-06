Jetzt gibt es viele Testmöglichkeiten in Wertingen

In Wertingen gibt es mittlerweile ausgiebige Möglichkeiten für offizielle Corona-Tests.

Solange die Inzidenzwerte über 50 (aber unter 100) sind, darf man ohne Test im Landkreis Dillingen zum Einkaufen gehen. Für den Besuch von Veranstaltungen im Außenbereich, für den Einlass in die Freibäder und auch wenn man mit einem weiteren Haushalt zum Essen gehen möchte, benötigt man aber einen negativen Schnelltest.

Die Wertinger Schnelltest-Zentren sind täglich im Einsatz, sodass umfassende Testmöglichkeiten bestehen, am Sonntagvormittag nun auch in Bliensbach, nachmittags in Wertingen.

Die neuen Öffnungszeiten sehen wie folgt aus: Montags kann man sich zwischen 9 und 13 Uhr im Schullandheim Bliensbach testen lassen. Zwischen 17 und 20.30 Uhr dann in der Stadtmitte.

Dienstags bietet die Marienapotheke zwischen 8 und 12.30 Uhr sowie zwischen 15 und 17.30 Uhr Tests an. In Bliensbach sind dienstags zwischen 13 und 16 Uhr Tests möglich.

Mittwochs gibt es gleich drei Testmöglichkeiten: Die Marien-Apotheke testet zwischen 8 und 12.30 sowie von 15 bis 17.30 Uhr, in Bliensbach sind Tests von 9 bis 13 Uhr möglich und im Gasthof Zum Hirsch in der Stadtmitte von 17 bis 20.30 Uhr.

Donnerstags kann sich jeder zwischen 8 und 12.30 sowie zwischen 15 und 17.30 Uhr in der Marienapotheke testen lassen. In Bliensbach sind dann Tests von 13 bis 16 Uhr möglich.

Freitags hat die Marien-Apotheke ebenfalls von 8 bis 12.30 Uhr und von 15 bis 17.30 geöffnet. In Blinsbach sind dann Tests von 14 bis 19 Uhr und in der Stadtmitte von 17 bis 20.30 Uhr möglich.

Samstags hat die Marien-Apotheke von 8 bis 12.30 Uhr geöffnet, in Bliensbach sind Tests von 13 bis 16 Uhr möglich und in der Stadtmitte von 8.30 bis 12 Uhr.

Neu sind die Öffnungszeiten am Sonntag: In Bliensbach sind dann Tests von 9 bis 13 Uhr möglich. Von 15 bis 17 Uhr steht zudem das mobile Testzentrum am Pfarrheim. Terminvereinbarung ist nur bei der Apotheke unter 08272 / 20 68 erforderlich. (pm)

Lesen Sie außerdem: