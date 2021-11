Wertingen

vor 34 Min.

Jetzt wird an der Wertinger Realschule wieder gehämmert

Plus Ehemaligenverein unterstützt die Realschule in Wertingen mit großzügiger Spende an die Fachschaft Werken.

Tausende von dumpf metallischen Hammerschlägen erfüllen die Gänge und Räume im Werkentrakt der Anton-Rauch-Realschule in Wertingen. Öffnet man die Türe zum Werkraum, sieht man Mädchen und Jungen, ausgestattet mit Gehörschutz, die konzentriert und fast schon im Takt Metall schmieden. Mit Kugelhammer und Treibmulde verwandeln sie Kupferblech zu einer wunderschönen Treibschale.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .