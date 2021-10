Joachim Neumeier ist nun ein Ehrenmitglied der Wehr

Corona sorgt für ein besonderes Jahr bei der Feuerwehr Rieblingen. 2020 gab es neun Einsätze.

Schon die Tatsache, dass die Generalversammlung mit dem Rückblick auf das vergangene Jahr erst im Oktober stattfindet, machte deutlich, dass die Corona-Pandemie das Feuerwehrleben ziemlich auf den Kopf gestellt hat. Normalerweise blickt man in Rieblingen im Februar oder März auf das alte Jahr zurück. Dennoch waren alle Anwesenden – es galten die üblichen 3G-Regelungen – froh, dass man sich nun zumindest wieder treffen konnte.

Das Jahr 2020 stellte die Feuerwehren überall vor Herausforderungen. Die Situation änderte sich häufig, sodass an langes Vorausplanen ab März kaum mehr zu denken war. Insofern war es am Ende eine große Leistung, dass insgesamt 30 Übungsabende für die aktive Mannschaft und Jugendgruppe abgehalten werden konnten, wenngleich der Aufwand durch die Gruppenaufteilung höher war. Aber den Übungsbetrieb für den Rest des Jahres komplett einzustellen, war für Rieblingens Ersten Feuerwehrkommandanten Christian Thoma keine Option. Sein Stellvertreter Daniel Heider und die anderen Führungskräfte der Wehr unterstützten ihn dabei. Dies lobte auch Kreisbrandinspektor Uwe Neidlinger in seiner Rede ausdrücklich. Aber es mussten doch für so manche Übung neue Wege beschritten werden: Theorieübungen funktionieren auch mit Online-Meetings, diese Erkenntnis bleibt bestehen.

Ein ruhiges Jahr für die Feuerwehr Rieblingen

Mit neun Einsätzen verlief das Jahr in Rieblingen ruhig. Mehrere Verkehrsunfälle, einige Hilfeleistungseinsätze, ein Brand sowie eine versehentlich ausgelöste Brandmeldeanlage – ein Paketfahrer hatte den Feuermelder mit der Klingel verwechselt– forderten die Einsatzkräfte insgesamt 56 Stunden lang – die Einsätze waren also jeweils schnell abgearbeitet.

Mit 27 aktiven Feuerwehrleuten und einer zehnköpfigen Jugendgruppe (Stand 31. Dezember 2020) ist die Ortsfeuerwehr weiterhin gut aufgestellt. Die Tagesausrückestärke von sieben Personen kann nicht zuletzt dadurch sichergestellt werden, dass einige in Rieblingen arbeitende Feuerwehrleute stets schnell zur Stelle sind und auch der Firmeninhaber dies seit jeher unterstützt.

Erfreut über die Stadt Wertingen

Christian Thoma zeigte sich in seinem Bericht erfreut, dass der Feuerwehrbedarfsplan der Stadt Wertingen weitergeführt wird. Dies bestätigte auch Johann Bröll als Vertreter der Gemeinde, er vertrat Bürgermeister Willy Lehmeier bei der Versammlung. Es müssten zwar die Gesamtausgaben der Kommune im Blick behalten werden, aber die gute Arbeit der Feuerwehren werde gesehen und geschätzt, so Bröll.

Georg Spengler

Der besondere Teil stand mit dem Punkt neun der Tagesordnung fast am Ende der Versammlung – die Ehrungen. Zuerst erhielt Georg Spengler für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst das Goldene Abzeichen aus den Händen von Uwe Neidlinger.

Großer Respekt für den ehrenamtlichen Dienst

Die nächste Ehrung war nicht dienstlicher Art: Joachim Neumeier war im Februar 2020 mit seinem 65. Geburtstag aus dem aktiven Feuerwehrdienst ausgeschieden und hatte auch das Amt als Vereinsvorsitzender abgegeben. Er hatte seinerzeit darum gebeten, bei der damaligen Generalversammlung keine großen Worte deswegen zu machen. Jedoch kam Neumeier in diesem Jahr nicht umhin, sich die verdiente Lobrede anzuhören. Denn es sei nicht selbstverständlich, dass sich jemand jahrzehntelang als Führungskraft und Vorsitzender für „seine“ Feuerwehr einsetze.

Dies bekräftigte Vereinsvorsitzender Thomas Döhnel in seiner Ansprache. Johann Bröll erklärte, dass es wohl niemand mehr verdient habe, zum Ehrenmitglied ernannt zu werden, als Joachim „Jockel“ Neumeier. Dieser war sichtlich bewegt, als er die Urkunde und einen Feuerlöscher mit gleichem Spitznamen entgegennahm und sich für die Ehrung bedankte. (wz)