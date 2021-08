Karussell, Flohmarkt und viele Schnäppchen in Wertingen

Heute startet der Sommer im Städtle. In Wertingen ist an drei Tagen einiges geboten – vor allem für Familien

Am Wochenende geht es rund in Wertingen. Von Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. August, verwandelt sich der Wertinger Marktplatz in eine sommerliche Flaniermeile – vermutlich eine willkommene Aktion für Familien, die in diesem Jahr nicht vereisen.

In Wertingen ist auch eine Ballon-Künstlerin unterwegs

Es wird beispielsweise ein Karussell geben und eine Ballon-Künstlerin kreiert für die Kinder Ballon-Tiere und Blumen. Sie ist am Freitag, Samstag und Sonntag in der Zeit von 14 bis 17 Uhr in der Innenstadt unterwegs.

Hintergrund der Aktion: „Die Teilsperrung des Wertinger Marktplatzes am Thürheimer Tor musste bis Ende August verlängert werden. Diese erzwungene Sperrung wollten wir nutzen und planten den Sommer im Städtle“, berichtet Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier.

Und so lädt Wertingen alle Kinder mit ihren Eltern und Großeltern ein zu einem Familien-Wochenende unter freiem Himmel. Dabei wird darauf geachtet, dass alle geltenden Corona-Regelungen eingehalten werden. Am Marktplatz gibt es für die Kleinen ein Karussell, eine Luftballon-Wurfbude und einen Stand mit Leckereien.

Geschäfte Viele Geschäfte rund um den Marktplatz beteiligen sich an der Aktion „Sommer im Städtle“. Sie sind an einem gelben Sonnen-Luftballon vor der Ladentür zu erkennen. Sie bieten verschiedene Aktionen an oder gewähren Rabatte auf das aktuelle Sortiment – auch auf bereits reduzierte Ware.

Lesen Sie dazu auch

Karussell Eine Runde im Kinderkarussell kostet zwei Euro, vier Fahrten gibt es für fünf Euro. Das Besondere: Wer einen Kassenzettel vom 13., 14. oder 15. August von einem der teilnehmenden Aktionsgeschäfte vorzeigen kann (Einkaufswert ab zehn Euro), darf eine Runde im Karussell drehen.

In den Geschäften in Wertingen gibt es Gewinnspiele und Rabatte

Geschäfte In den verschiedenen Geschäften gibt es nicht nur besondere Schnäppchen und Rabatte, sondern auch Bastelaktionen, Malwettbewerbe, Vorträge, Gewinnspiele und so manches Gratis-Geschenk für Kinder.

Flohmarkt Auch Stadträtin Hertha Stauch, die dem Arbeitskreis für einen verkehrsberuhigten Marktplatz angehört, beteiligt sich am „Sommer im Städtle“ und lädt die Kinder zu einem Flohmarkt ein am Freitag, 13., und Samstag, 14. August. Jeweils von 15 bis 18 Uhr dürfen Kinder vor dem Gebäude der Wertinger Zeitung am historischen Fachwerkhaus gebrauchte Spielsachen und Krimskrams zum Tausch und Verkauf anbieten.

Wer mitmachen will, bringt eine Decke oder einen Klapptisch mit, um sich damit seinen Stand aufzubauen. Es wird keine Gebühr erhoben. Anmeldung mit Angabe von Name, Adresse und Terminwunsch (Freitag oder Samstag) ist notwendig per Mail an hertha.stauch@stadtrat-wertingen.de.

Straßensperrung Für die Durchführung der Veranstaltung ist eine teilweise Sperrung des Marktplatzes von Freitag, 13. August, ab 6 Uhr bis Sonntag, 15. August, bis 20 Uhr nötig. Für die Anwohner wird es eine Not-Durchfahrt geben, sodass die hauseigenen Parkplätze angefahren werden. (pm/elhö)Foto: A. Kaya