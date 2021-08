Kinder in Wertingen und Lauterbach wollen endlich schwimmen lernen

Plus Das Lauterbacher Freibad wird saniert. Im Wertinger Hallenbad wird geimpft: Beiden Wasserwachten fehlt der Platz zum Trainieren. Auch bei den Schwimmkursen kommen sie langsam in Bedrängnis.

Der eine ist 26 Jahre jung, die andere 25 Jahre. Neben dem nahezu gleichen Alter verbindet Dominik Kienmoser und Bianca Siwi eine gemeinsame Leidenschaft. Seit ihrer Kindheit schwimmen sie, traten früh der Wasserwacht bei und führen jeweils einen Ortsverein im Zusamtal. Seit eineinhalb Jahren stehen sie vor den gleichen Problemen: sehr schwierigen Trainingsbedingungen. Und das nicht nur aufgrund der Hygienemaßnahmen, sondern weil der Platz, sprich Schwimmbäder durch Impfzentrum und Sanierungen fehlen. Vergangenen Herbst mussten sie zudem die Schwimmkurse komplett absagen. Jetzt steht die doppelte Anzahl an Kindern auf ihren Anmeldelisten, in beiden Orten jeweils rund 70 Buben und Mädchen.