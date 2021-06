Kleinkind und Frau werden bei Unfall verletzt

Beide werden in die Uniklinik nach Augsburg gefahren. Der genaue Hergang des Unfalls ist noch unklar.

Leichte Verletzungen erlitten eine 29-jährige Frau und ihr zweijähriger Sohn bei einem Verkehrsunfall, der sich am 28.Juni gegen 18.40 Uhr in Wertingen ereignet hatte. Der 60-jährige Fahrer eines Opels hatte in der Hauptstraße angehalten, um nach rechts in eine Parklücke einzufahren. Um einen unbeteiligten Verkehrsteilnehmer ausfahren zu lassen, setzte der 60-Jährige sein Auto zurück. Zeitgleich hatten Mutter und Kind die Straße überquert, wobei der 60-Jährige mit dem Heck seines Wagens die 29-Jährige erfasste. Diese stürzte und riss ihr Kind, das sie beim Überqueren der Fahrbahn an der Hand gehalten hatte, ebenfalls mit zu Boden. Die leicht verletzte 29-Jährige und ihr Sohn, der mehrere Prellungen und eine leichte Kopfverletzung erlitten hatte, wurden mit dem Rettungswagen in die Universitätsklinik nach Augsburg gefahren. Dort wurde der Zweijährige zur weiteren Behandlung in die Kinderklinik gebracht. Die Polizeistation Wertingen bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum näheren Unfallgeschehen abgeben können, sich unter Telefon 08272/9951-0 zu melden. (pol)