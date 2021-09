Wertingen

vor 50 Min.

Mädels kleiden sich in Wertingen nachhaltig ein

Nina Schlegel organisierte nicht nur den ersten Mädelsflohmarkt im Wertinger Mehrgenerationenhaus. Sie bot auch selbst gebrauchte Kleidung an und schaute sich bei den anderen Verkäuferinnen um.

Plus Spezieller Flohmarkt im Wertinger Mehrgenerationenhaus lockte zum Shoppen. Weitere Angebote sollen noch folgen

Von Patrizia Redl

In Zeiten der Pandemie fallen viele Veranstaltungen aus, darunter Flohmärkte. Der Arbeiter-Samariter-Bund Wertingen hat sich jedoch etwas für die jungen Mädchen in der Umgebung ausgedacht. Unter Hygiene-Vorlagen startete der erste Mädelsflohmarkt und lockte einige Besucherinnen an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen