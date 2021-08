Magnus Mayer nimmt Abschied vom Landwirtschaftsamt

Plus Fast genau zehn Jahre lang leitete Magnus Mayer die Behörde in Wertingen.

Kurz nach Inkrafttreten der Neustrukturierung der Landwirtschaftsverwaltung und Zusammenlegung der Standorte Nördlingen und Wertingen ist der scheidende Behördenleiter am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Wertingen, Magnus Mayer, in den Ruhestand getreten.