Maria Finkl diente 44 Jahre der Kirche

Plus Für ihren enormen Einsatz als Kirchendienerin bekam die Hohenreichenerin das goldene Mesner-Abzeichen.

Ein besonderes Jubiläum feierte Maria Finkl aus Hohenreichen. Seit nunmehr 44 Jahren kümmerte sie sich als Mesnerin mit Leib und Seele um die Schlosskapelle St. Georg in Hohenreichen.