Mit dem Tango-Gitarristen träumen

Das Open-Air- Konzert mit dem Musiker Luis Borda dürfte ein Höhepunkt des Festivals in Wertingen werden

Diese Veranstaltung dürfte eines der Highlights der Konzertserie werden. Am Donnerstag, 22. Juli, findet im Schlossgraben Wertingen die nächste Veranstaltung im Rahmen des zehnten Internationalen Gitarrenfestivals Wertingen statt. Zu Gast ist dieses Mal das Trio „Orientacion“ um den weltberühmten Tango-Gitarristen Luis Borda. Ihre Musik ist ein seltenes Klangergebnis, stilistisch geprägt durch die musikalischen Pole des argentinischen Tango und des arabischen Taqsims, den Klang-Konstruktionen Neuer Musik und der Liebe zu Rhythmus und Improvisation.

Mit den drei Welt-Musikern Luis Borda (Gitarre), Roman Bunka (arabische Knickhalslaute, Oud) und Ehab Abou Fakhr (Viola) haben sich hier Komponisten und Arrangeure zu einer eindrucksvollen, innovativen und erfrischenden Performance zusammengetan. Mit dem Projekt „Orientacion“ wagen die drei Musiker einen Brückenschlag zwischen entfernt verwandten Instrumenten. Schnell stellt sich heraus: Die Entfernung ist nur geographisch.

Der Bewegung des Tangos tut es keinen Abbruch, wenn melodische Linien sich in den mikrotonalen Zwischenschritten der arabischen Musik mit Spannung aufladen - im Gegenteil. So erschließt sich den drei Musikern ein neuer Klangkosmos, an dem sie hörbar Spaß haben, ein Trio, das durch seine Innovation und einen ganz eigenen Klang besticht.

Argentinischer Gitarrist in Wertingen

Der argentinische Gitarrist und Komponist Luis Borda, der seit seinem 15. Lebensjahr auf der Bühne steht, ist heute einer der weltweit bekanntesten Tangokomponisten und –interpreten. Seit der Gründung seines eigenen Ensembles 1982 spielt er vor allem eigene Kompositionen und hat sich zu einem bedeutenden Vertreter und Erneuerer des Tango Nuevo entwickelt. Er hat zahlreiche Aufnahmen mit den renommiertesten und bekanntesten Musikern Argentiniens gemacht. Seine Konzerte faszinieren durch ihre Lebendigkeit, Virtuosität und Bühnenpräsenz. Luisa Borda tritt bei dem Konzert auf mit dem syrischen Geiger und Bratschisten Ehab Abou Fakhr sowie dem Münchner Roman Bunka, er gilt als der beste deutsche Spieler der arabischen Knickhalslaute Oud.

Aufgrund der guten Wetterprognose ist das Konzert als Open-Air-Veranstaltung im Schlossgraben Wertingen angesetzt. Konzertbeginn ist um 18.30 Uhr, Einlass und Abendkasse ab 17.30 Uhr. Vorab können Tickets auch über die Stadt Wertingen reserviert werden, weitere Informationen unter www.gitarrenfestivalwertingen.de. Die Tickets für das Konzert kosten 22 Euro und sind inklusive einem Freigetränk. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre haben freien Eintritt.

Lesen Sie dazu auch

Coronaschutzkonzept des Wertinger Gitarrenfestivals

Für das Konzert gilt ein Corona-Schutzkonzept: Kontaktnachverfolgung über Luca-App, Corona-Warn-App oder Hinterlegung von Kontaktdaten. Auf dem Gelände gilt FFP2-Maskenpflicht, die Maske kann am Sitzplatz abgenommen werden. Aktuelle Informationen zu den Konzerten gibt es auch auf der Facebook-Seite des Internationalen Gitarrenfestivals Wertingen.

Bei dem Konzert können übrigens erstmals die Festival-Jubiläums-Baumwolltaschen erworben werden. Sie sind mit der neuen Titelgrafik bedruckt, die der Wertinger Künstler Herbert Dlouhy gestaltet und dem Gitarrenfestival zur Verfügung gestellt hat. Die Taschen werden zum Selbstkostenpreis von drei Euro pro Stück verkauft. Die noch anstehenden Konzerte des zehnten Internationalen Gitarrenfestivals Wertingen sind am Freitag 30. Juli, „Weltmusik“ mit Paul Brändle (Gitarre), Enji Erkhem (Gesang) & Simon Popp (Percussion) und am Samstag 7. August „Tango“ mit Doris Orsan (Violine) & Johannes Tonio Kreusch (Gitarre) (pm)