Montessori-Nachwuchs tut was gegen den Klimawandel

Jugendliche aus der Region werden kreativ. In Wertingen wird Sonnenenergie gesammelt und ein Garten bestellt.

Klimaschutz aktiv mitgestalten – darum ging es im „Schulwettbewerb Klimanutzen“, den 3malE, die Bildungsinitiative der LEW-Gruppe, Anfang des Jahres gestartet hat. Schulklassen aus der Region machten sich Gedanken und entwickelten kreative Projekte, um selbst einen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz zu leisten. Die besten von ihnen wurden jetzt laut einer Pressemitteilung von LEW ausgezeichnet.

Ein Bewusstsein für Klimaschutz wecken

Den zweiten Preis und ein Preisgeld in Höhe von 750 Euro in der Kategorie „Weiterführende Schulen“ gewann die Private Montessori-Schule Wertingen. Die Schule hat eine Reihe von Projekten realisiert, die sich am Prinzip der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) orientieren und Umwelt- und Klimaschutz in den Schulalltag integrieren. Unter anderem hat die Schule im Rahmen des in der Montessori-Pädagogik verankerten Erdkinderplans, ein renovierungsbedürftiges Haus gekauft. Der Strom des Hauses wird aus Solarenergie gewonnen und der Garten wird von der siebten und achten Jahrgangsstufe bewirtschaftet. Zudem veranstaltet die Schule jährlich einen Sponsorenlauf für das Klima. Das gesammelte Geld fließt in regionale und globale Projekte zur Pflanzung und zum Erhalt von Bäumen. Der Pausenverkauf vertreibt Fairtrade-Produkte und bezieht regionale Produkte von Bio-Bauernhöfen der Region. Mit ihren Projekten verfolgt die Schule einen umfassenden Ansatz, um Natur-, Umwelt- und Klimaschutz erlebbar zu machen.

In Wertingen wird etwas für den Umweltschutz getan

Ziel des 3malE-Wettbewerbs Klimanutzen sei es, Schüler dazu anzuregen, sich mit Energie, Ressourcen und Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen und mit eigenen Projekten das Klima zu schützen. „Als Bildungsinitiative sieht sich ‘3malE’ mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung im Einklang und dem obersten Ziel einer positiven gesellschaftlichen Entwicklung verpflichtet. Denn nur gemeinsam können wir Veränderungen einleiten und den Weg für eine nachhaltige Gesellschaft von morgen bereiten“, sagt Sprecherin Nicole Herrmann. (pm)