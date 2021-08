Musikschule Wertingen: Aller guten Dinge sind vier

Die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Wertingen und der Außenstelle Bissingen zeigten in verschiedenen Veranstaltungen ihr Können

„Eine Reise durch die Jahrhunderte“ versprach Petra Schüßler beim Vorspiel ihrer Klarinetten- und Saxofonklasse. Das Vorspiel fand im Pausenhof der Grundschule Wertingen statt. An der Ostseite begann die Reise mit Werken aus der Klassik. Schüßler beleuchtete in ihrer Moderation Wissenswertes über die jeweilige Zeit. Mit einer Stuhldrehung reiste das Konzert zur Südseite und genoss Konzertwerke der Romantik.

Auch Petra Schüßlers (links) Klarinetten- und Saxofonklasse, begleitet von Angelika Iwanow (rechts), trat auf.

Am Klavier begleitete Angelika Iwanow. Zum Abschluss „reiste“ das Publikum an die Westseite, um Beiträge aus dem 20. Jahrhundert zu hören. Zwischendurch konnte Schüßler viele ihrer Schülerinnen und Schüler für bestandene Prüfungen oder erfolgreiche Wettbewerbe belohnen.

Die Eltern der Musikschüler packten mit an

Auch die Schülerinnen und Schüler der Klarinetten- und Blockflötenklasse von Heike Mayr-Hof musizierten. Die Eltern packten mit an und so wurde das Heckentheater der Grundschule in eine kleine Konzert-arena verwandelt. Die Künstlerinnen und Künstler an der Blockflöte - Stefanie Reuter, Franziska Mörgenthaler und Sophia Steinle, Quirin Knab, Zäzilia Nowotny und Maria Kehrle - spielten mit Begeisterung und freuten sich über den Applaus. Die Klarinettenschülerinnen und -schüler Lilly Anwander, Clara Scherer, Antonia Mörgenthaler, Amelie Rippel, Jonathan Schlampp, Selina Mayershofer, Pia Scherer, Sophie Krach und Marlene Heigl spielten solistisch, im Duett, im Trio oder mit Klavierbegleitung.

Die jüngsten Blockflötenschülerinnen und Schüler mit ihren Lehrerinnen Maria Wegner (links) und Magdalena Polzer (rechts).

Nachdem die Klassenvorspiele von Manuel Schnell, Renate Materna, Magdalena Polzer, Maria Wegner, Michael Rast und Karolina Wörle immer wieder verschoben werden mussten, konnten die Künstlerinnen und Künstler der Bissinger Außenstelle nun auftreten. Gekonnt spielten sie in der Friedrich-Hartmann-Sporthalle und wurden mit reichlich Beifall bedacht. Zum Schluss gab es eine süße Überraschung und ein Rätselheft der Münchner Philharmoniker für die jungen Schülerinnen und Schüler und Dank für die Lehrkräfte Renate Materna und Manuel Schnell.

Alle hoffen, dass im September der Musikunterricht in Präsenzform stattfinden darf

Nach einem Umbau konnte das nächste Konzert stattfinden. Die jüngsten Blockflötenschülerinnen und -schüler musizierten, begleitet von ihren Lehrerinnen Magdalena Polzer und Maria Wegner, souverän. Das Programm reichte vom Kinder- und Volkslied bis zum klassischen Menuett. Abgerundet wurde der Melodienreigen von Simon Jall (Posaune) und Felix Konrad (Tenorhorn), Klasse Michael Rast und den Querflötistinnen Sarah Deiner, Antonia Sporer, Verena Brenner, Valerie Schweyer und Julia Bauer, die mit Playback oder im Duett mit ihrer Lehrerin Karolina Wörle spielten. Auch hier gab es das Ferienrätselheft und etwas Süßes.

Auch die Klarinetten- und Blockflötenklasse von Heike Mayr-Hof (rechts) musizierte vor Publikum.

Alle hoffen, dass im September der Musikunterricht in Präsenzform stattfinden darf. Für Kurzentschlossene gibt es noch die Möglichkeit, sich anzumelden. Das Büro der Musikschule Wertingen ist telefonisch ab 7. September wieder erreichbar. Während der Ferien ist eine Kontaktaufnahme unter info@musikschulewertingen.de möglich.