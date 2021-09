Wertingen

Mutige Kinder werden in Wertingen zu Artisten und Clowns

Plus In der letzten Ferienwoche ging für 50 Kinder in Wertingen ein Traum in Erfüllung. Für sie alle hieß es: Manege frei! Die Zirkusfamilie, die das Projekt ermöglicht hat, spricht auch über die schweren Zeiten der Branche

Von Benjamin Reif

Den meisten ist die Nervosität anzumerken, als sie die Manege betreten. Andere wirken so, als hätten sie das schon hunderte Male gemacht. Doch alle sind mit vollem Einsatz bei der Sache und strahlen nach ihren Aufführungen begeistert das Publikum an. Neben dem Hohenreichener Kindergarten Villa Spatz stand am Ende der Sommerferien ein echtes Zirkuszelt, in dem sich 50 Kinder einen Traum erfüllen konnten. Nach vier Tagen eifrigen Übens hieß es dann schließlich: Manege frei!

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

