Wertingen

05.07.2021

Nach dem Lockdown: Gastronomie im Kreis Dillingen wieder auf Kurs

Plus Endlich wieder ins Cafés und in Biergärten: Nach der Durststrecke aufgrund von Corona hat sich die Stimmung bei Betreibern und Gästen im Kreis Dillingen gebessert.

Von Dominik Bunk und Berthold Veh

In der Gastronomie fehlt aktuell Personal, besonders seit dem letzten Lockdown. Viele Kräfte aus der Branche haben sich in der Zeit beruflich neu orientiert, einige Fachkräfte wanderten in die Lebensmittelindustrie ab. Doch für die Betriebe gelten seit einigen Wochen wieder Lockerungen, und etwas Normalität kehrt zurück.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

