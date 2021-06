Nach dem Regen: Das muss Wertingen jetzt tun

Plus Die Bilanz des Starkregens fällt dramatisch aus. Für die Feuerwehr ergeben sich einige Erkenntnisse. Vom Wasserwirtschaftsamt kommt derweil eine Nachricht, deren Timing schlechter nicht sein könnte.

Knapp drei Wochen ist es her, dass in Wertingen der Regen sintflutartig über die Stadt hereinbrach. 70 Liter pro Quadratmeter und Stunde waren es zeitweise – eine unglaubliche Menge. Zur Einordnung: Bereits ab etwas mehr als 50 Liter pro Stunde spricht man von einem Ereignis, das nur alle 100 Jahre zu erwarten wäre.