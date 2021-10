Wertingen

vor 36 Min.

Nach der Panne: Sind Verwaltungen bei uns auf WhatsApp angewiesen?

Am Montagabend ging bei WhatsApp nichts mehr.

Plus Nach dem Ausfall am Montagabend haben wir nachgefragt, wie die weit verbreitete App genutzt wird. Chatten Bürgermeister und Beamte per Whatsapp, oder greifen sie eher zum Telefon?

Von Benjamin Reif

Wer am Montagabend gedankenverloren ein paar Nachrichten auf Whatsapp verschicken wollte, der hat sich vielleicht gewundert: Statt der bekannten zwei Häkchen blieb nur die winzige Uhr im unteren Textfeld hängen – stundenlang. Ärgerlich, wenn es unbemerkt blieb. Vielleicht hat der oder die Liebste eine romantische Nachricht nicht erhalten – oder auch nur die Nachricht, doch bitte noch die Mülltonne herauszustellen.

