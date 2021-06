Wertingen

Nach der Wertinger Flut gemeinsam Lösungen suchen

Plus Der Starkregen vor gut zwei Wochen hat Tausende Pflanzen der Wertinger Baumschule Munz mitgerissen. Die Sonne hat den Gärtnermeister vor eine weitere Herausforderung gestellt. Jetzt will er grundlegende Probleme in Wertingen angehen.

Von Birgit Alexandra Hassan

Auf den ersten Blick sieht alles wie immer aus. Pflanzenkübel neben Pflanzenkübel. Bäume, Sträucher, Stauden, Blumen und Kräuter. Der zweite Blick geht tiefer, zeigt angetrockneten Schlamm am Boden zwischen den Pflanzgefäßen, zerfledderte Gewächse an den Wegesrändern, eine ganz freie Fläche neben einem halb leeren Gewächshaus. Tobias Munz ist nach dem Hochwasser am ersten Juniwochenende noch immer am Sortieren, Säubern und Aufholen. Der 53-jährige Wertinger Gärtnermeister schätzt, dass er noch mindestens ein Jahr braucht, bis sich seine Baumschule von dem mitreißenden Wasser und zurückbleibenden Schlamm erholt hat. So lange will er mit der Lösungssuche für weiteren Starkregen nicht warten, sondern das Thema schon bald aktiv in Wertingen angehen.

