Wertingen

12:00 Uhr

Ob in Malaysia oder im Sudan – er liest die WZ

Plus Thomas Albrecht arbeitet für die Vereinten Nationen und lebte bereits auf allen Kontinenten. Er informiert sich nicht nur regelmäßig aus der Wertinger Zeitung, sondern hat auch eine besondere Beziehung zu ihr.

Sudan, Mogadishu, Malaysia – Thomas Albrecht lebte als internationaler Beamter der Vereinten Nationen in verschiedensten Ländern auf allen Kontinenten. Doch Wertingen ist und bleibt seine Heimat, auch wenn er schon in Washington oder in Canberra in Australien wohnte. Zum 150-jährigen Bestehen unserer Zeitung haben wir mit ihm gesprochen. Im Interview erklärt er, von welchem schwäbischen Essen er träumt und wie er es schafft, noch regelmäßig die Wertinger Zeitung zu lesen.

