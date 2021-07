Parkplatz-Schild der Schulleitung wird am Wertinger Gymnasium geklaut

Der materielle Schaden ist nicht sonderlich groß - dennoch hofft die Wertinger Polizei auf Hinweise.

Was wohl hinter dieser Aktion steckt? In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Pestalozzistraße vom Lehrerparkplatz des Wertinger Gymnasiums ein Schild mit der Aufschrift „Parkplatz nur für Schulleitung“ entwendet. Der Wert wird mit circa 50 Euro beziffert. Die Polizeistation Wertingen bittet unter Telefon 08272/9951-0 um Zeugenhinweise. (pol)