Unfall beim Ausweichen: Wagen bei Prettelshofen ein Schild

Die Dillinger Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht am Freitag bei Prettelshofen. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1600 Euro.

Am Freitag hat sich bei Prettelshofen ein Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei war ein 40-Jähriger aus Dillingen mit seinem Wagen auf der Staatsstraße von Wertingen in Richtung Biberbach unterwegs.

Der Unfallverursacher verschwand

Auf Höhe Prettelshofen kam ihm ein Pkw entgegen, der so weit auf die Gegenspur geriet, dass der 40-Jährige ausweichen musste. Dabei streifte sein Wagen ein Schild und eine Leitplanke. An seinem Auto entstand durch den Unfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Der Schaden am Verkehrszeichen liegt bei rund 100 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Vorfall ohne anzuhalten vom Unfallort. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0. (pol)

