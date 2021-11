Rabenschwarze Tage für die Bauern in der Region

Plus Fraßschäden durch mehr Vögel werden zunehmend ein Thema. Während Landwirte von Buttenwiesen bis Syrgenstein Alarm schlagen, warnen Naturschützer vor der Jagd auf die Tiere. Was gegen die Schäden helfen könnte.

Das dunkel gefiederte Tier assoziiert der Mensch schon lange mit wenig Schmeichelhaftem. Vom Unglück ist die Rede, von schlechten Müttern und Eltern. Der bekannte Kinderreim „Hoppe, hoppe, Reiter …“ bezichtigt es sogar des Fressens der Kleinen im Graben. Und ein deutscher Dichter spottete einmal: „Hallo, ihr schwarzen Gesellen, man sieht euch an vielen Stellen.“ Klaus Beyrer würde so eine unfreundliche Anrede wohl nie über die Lippen kommen. Das hindert den Kreis-Obmann des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) jedoch kaum, die zunehmende Population der Vögel als eine Plage zu bezeichnen. „Sie fallen hier verstärkt ein und fressen manchmal ganze Felder leer“, beklagt der eloquente Streiter für die Interessen der Agrarbranche.