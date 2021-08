Wertingen

07:00 Uhr

Regisseurin bringt nach Wertingen einen leidenschaftlichen Film der Liebe mit

Plus Die Wirtschaftskrise inspirierte sie für ihren Film „Der Hochzeitsschneider von Athen“. Begeisterte Besucherinnen im Wertinger Schlossgraben. Zum Endspurt ändert sich das Open-Air-Programm etwas.

Von Marion Buk-Kluger

Ein liebevoller Film über die Liebe und über Kreativität in wirtschaftlichen Notlagen, das ist Thema in „Der Hochzeitsschneider von Athen“. Das Drehbuch mit der befreundeten Co-Writerin Tracy Sunderland geschrieben und zugleich Regie geführt hat die griechisch-deutsche Regisseurin und Autorin Sonia Liza Kentermann. Bei ihrer Kinotour in Bayern hat die in Athen lebende Filmemacherin neben Augsburg, Ingolstadt, Nürnberg am Montagabend auch Station in Wertingen beim Kino Open Air gemacht.

