Sattelzug macht sich in Wertingen selbstständig: Unfall

In Wertingen ist ein abgestellter Sattelzug losgerollt. Weit kam er nicht, denn da stand ein Auto...

Ein Mann hatte seinen Wagen in der Wertinger Straße Am Kaygraben abgestellt. Davor stand ein Sattelzug. Am Sonntagabend um 20.30 Uhr bemerkte der Eigentümer des Autos, dass der Laster sich selbstständig gemacht hatte und rückwärts auf den Wagen gerollt war.

Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde am Sattelzug kein Schaden festgestellt. Am Wagen dagegen wurde ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro festgestellt. (pol)

