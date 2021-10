Schloss, Tiere,Wasser und vielleicht ein Eis

Plus Diese familienfreundliche Wanderung rund um Wertingen bietet viel Abwechslung. Es geht durch enge Gässchen hinaus in die Landschaft. Einige Stationen laden zur Pause oder zum Aktivwerden ein

Tiere beobachten, die Füße im Kneippbecken abkühlen oder ein Eis schlecken – diese Wandertour rund um das schmucke Städtchen Wertingen im Landkreis Dillingen bietet eine Menge Überraschungen und Abwechslung – gerade auch für kleine Wanderer.