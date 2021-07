Wertingen

18:20 Uhr

Schüco will in Wertingen wachsen - und neue Wege gehen

Das Firmenlogo passt zum neuen Projekt: In Wertingen sollen bei Schüco künftig auch Oberflächen veredelt werden. Dazu will das Unternehmen auf seinem Grundstück eine neue Produktionshalle für einen zweistelligen Millionenbetrag bauen.

Plus Bisher ist es ein Logistikstandort für das Unternehmen. Das dürfte sich ändern: In einer neuen Produktionshalle soll ab 2023 mit Pulverbeschichtungen gearbeitet werden, bis zu 100 Arbeitsplätze könnten entstehen.

Von Benjamin Reif

Etwas „Revolutionäres“ kündigte Nicolai Blome den Mitgliedern des Wertinger Bauausschusses an, als er ihnen am Mittwoch das neue Projekt seines Unternehmens Schüco ankündigte. In der Zusamstadt soll eine neue Produktionshalle gebaut werden, mit der Schüco selbst in das Gebiet der Oberflächenveredelung einsteigen will.

