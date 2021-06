Wertingen

12:00 Uhr

Schüler in Wertingen beschäftigen sich mit Anne Frank

Mit viel Interesse studierten Schülerinnen und Schüler der Mittelschule die in einem fächerübergreifenden Projekt entstandenen Schautafeln zu Anne Frank in der Schulaula.

Plus Für die Mädchen und Buben der Mittelschule wurde eine Ausstellung zusammengestellt. Es geht bei dem Aktionstag um aktuelle Themen

An einem bundesweiten Aktionstag gegen Antisemitismus und Rassismus beteiligt sich die Mittelschule Wertingen. Der „Anne-Frank-Tag“ findet rund um Anne Franks Geburtstag, dem 12. Juni, statt. Deutschlandweit engagieren sich Schülerinnen und Schüler an beinahe 500 Schulen an der Aktion, der vom Anne Frank Zentrum in Berlin organisiert wird. Unter dem diesjährigen Motto „Blick auf die Geschichte“ beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler seit ein paar Wochen mit Anne Franks Lebensgeschichte und nahmen diese in den Blick. Anne Frank ist eines der bekanntesten Opfer des Holocaust und wurde durch die Veröffentlichung ihres Tagebuchs weltweit bekannt.

Themen folgen