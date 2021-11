Schwerer Unfall bei Wertingen: Ein Mann stirbt

Östlich des großen Kreisverkehrs in Wertingen ist am Dienstagabend ein schwerer Unfall passiert. Nach ersten Erkenntnissen ist eine Person gestorben. Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort.

Ein schwerer Unfall hat sich gegen 17 Uhr am Dienstag direkt östlich in unmittelbarer Nähe des Laugnakreisels in Wertingen ereignet. Ein 52-jähriger Mann in einem SUV war laut Polizei am Steuer aus bislang unbekannter Ursache ohnmächtig geworden. Er fuhr deswegen ungebremst auf ein Auto auf, das sich vor ihm auf den Kreisverkehr zubewegte.

Der Aufprall war so stark, dass das vor ihm fahrende, deutlich kleinere Auto noch in ein weiteres, davor fahrendes Fahrzeug gedrückt wurde.

Mit großer Wucht wurde dieser Pkw noch in ein weiteres Fahrzeug vor ihm geschleudert.

Noch zwei weitere Personen erleiden Verletzungen

Der 52-Jährige wurde laut Polizei schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Wie gegen 20 Uhr erlag der Mann dort seinen schweren Verletzungen. Unklar ist bislang, ob der Mann die Verletzungen beim Unfall selbst oder schon zuvor erlitten hat. Seine Beifahrerin blieb wohl weitgehend unverletzt, sie wurde zur Beobachtung ebenfalls in die Klinik gebracht.

Die Fahrer der beiden anderen Unfallfahrzeuge, ein 45-Jähriger und ein 25 Jahre alter Mann, erlitten jeweils leichte Verletzungen. Die Staatsstraße 2033 wurde von der Feuerwehr wegen der Aufräumarbeiten für mehrere Stunden in Richtung Wertingen gesperrt, der Verkehr in Richtung Augsburg konnte einspurig fließen. (pol/dz)