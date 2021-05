Wertingen

Seniorenheim St. Klara: Der schwere Weg zurück zur Normalität

Plus Im Wertinger Seniorenheim konnte ein neuer Corona-Ausbruch verhindert werden. Doch noch immer gibt es große Herausforderungen. Eine davon: Mehr Personal soll von der Impfung überzeugt werden.

Von Benjamin Reif

Eine Frage werde ihr in diesen Tagen immer wieder gestellt, sagt Pauline Wiesenmayer. Die Leiterin des Wertinger Seniorenheims muss erklären, warum trotz aller Sicherheitsmaßnahmen erneut das Coronavirus in ihre Einrichtung kommen konnte. Eine Bewohnerin ist Anfang Mai in St. Klara gestorben, sie war zuvor positiv auf die südafrikanische Variante des Virus getestet worden. Als sie eingetroffen sei, war sie noch nicht mit dem Virus infiziert, das hätten mehrere Tests ergeben, so Wiesenmayer. Sie sei aufgrund einer anderen Krankheit von mehreren Personen medizinisch betreut worden, in diesem Zusammenhang habe sich die Ansteckung ereignen müssen. Die Seniorin war die 35. Person, die in dem Seniorenheim im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben ist.

