Sie haben sich der Landwirtschaft verschrieben

Trotz aller Probleme erlernen 33 junge Menschen einen Beruf in dieser Sparte

Die Landwirtschaft unterliegt heute im Vergleich zu früher einer Vielzahl von Reglementierungen und Auflagen, der bürokratische Aufwand ist mittlerweile enorm. Trotz aller Probleme und Schwierigkeiten haben es sich 33 junge Menschen nicht nehmen lassen, diesen Beruf zu erlernen, 28 konnten die Gehilfenprüfung auf Betrieben in den beiden Landkreisen Dillingen und Donau-Ries erfolgreich ablegen. Das teilte das Landwirtschaftsamt nun in einer Presseerklärung mit.

Von den 33 Teilnehmern stammen neun aus dem Landkreis Dillingen

20 Teilnehmer haben das dazu notwendige Wissen in den abendlichen BiLa-Kursen (Bildungsprogramm Landwirt) erworben. 13 haben die reguläre Ausbildung zum Landwirt beziehungsweise zur Landwirtin durchlaufen. Von den 33 Teilnehmern stammen zwölf Kandidaten aus dem Landkreis Donau-Ries, neun aus dem Landkreis Dillingen sowie 12 aus den Landkreisen Aichach-Friedberg, Augsburg, Heidenheim, Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen, Weißenburg-Gunzenhausen und dem Ostalbkreis.

Die Prüfungen fanden heuer unten den erschwerten Bedingungen aufgrund der Corona-Auflagen statt, auch die Zeugnisübergabe konnte nur in einem kleinen feierlichen Rahmen erfolgen.

Die Auszubildenden erhielten ihren Gehilfenbrief im Staatlichen Beruflichen Schulzentrum in Höchstädt aus der Hand von Schulleiter Gerhard Weiß, der dabei besonders die Unterstützung während der Ausbildung durch die Eltern und die Ausbildungsbetriebe hervorhob. Der stellvertretende Schulleiter Xaver Leopold, der in einer Bauerntracht erschien, hob die besondere Bedeutung des Berufs Landwirt hervor, auf den die jungen Leute stolz sein können.

Teilweise über Video übermittelten der Landtagsabgeordnete Johann Häusler, Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth, der Dillinger Landrat Leo Schrell und Landtagsabgeordneter Georg Winter ihre Glückwünsche.

Als Klassensprecher übernahm Michael Schröppel die Aufgabe, einen Rückblick auf die Schul- und Ausbildungszeit zu halten und sich im Namen seiner Mitabsolventen bei den Lehrkräften der Berufsschule mit Präsentkörben zu bedanken. Dominik Schlecht, der Prüfungsausschussvorsitzende, bedankte sich für das Engagement, das die Prüflinge auch bei dem teilweise digital durchgeführten Unterricht an den Tag legten.

Sechs Prüflinge erreichten eine Gesamtnote besser als 2,0

Heinz Merklein, Berater für Bildungsfragen am Amt für Ernährung für Landwirtschaft und Forsten in Nördlingen, ging auf die erzielten Leistungen in den Prüfungen ein. Sechs Prüflinge erreichten eine Gesamtnote besser als 2,0; der Notendurchschnitt aller Prüflinge lag bei 2,94. Die besten Prüflinge waren Harald Hopfenzitz (Nittingen), Thomas Schretzmeir (Lauterbach) und Thomas Gschoßmann (Unterschönbach). Für das beste Berichtsheft wurde Tobias Wörner (Zöschingen) ausgezeichnet. Den erfolgreichen BiLa-Absolventen wurden die Zeugnisse am AELF in Nördlingen überreicht. (pm)