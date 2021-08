Trauer um engagierten und beliebten Wertinger

Plus Theo Hungbaur starb im Alter von 72 Jahren. Er war nicht nur Vorsitzender des Altenwerks

Ob für die SPD, die Stadt Wertingen, den TSV Wertingen, das Heimatmuseum oder das Altenwerk – jahrzehntelang setzte sich Theo Hungbaur ehrenamtlich für die Menschen in seiner Umgebung ein. Jetzt starb er kurz nach seinem 72. Geburtstag.