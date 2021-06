Wertingen

06:00 Uhr

Überschwemmte Nachbarschaft in Wertinger Stadtteil Gottmannshofen

Plus Das Unwetter Anfang Juni brachte Schäden, Ärger und Dankbarkeit. Am Gottmannshofer Geißberg kommt dagegen in diesen Tagen ein schon länger schwelender Konflikt an die Oberfläche.

Von Günter Stauch

Stundenlanger Starkregen, überflutete Straßen, vollgelaufene Vorgärten und Keller, knietiefe Wasserstände in den Geschäften: Der Abend des 6. Juni – ein Sonntag – hinterlässt bei den Menschen in der Region bis heute erschreckende Bilder. Während in manchen Gebäuden die Trocknungsaggregate noch immer Tag und Nacht surren, bleibt gleichzeitig die große Hilfsbereitschaft unter den Bürgern in guter Erinnerung: Besorgte Väter eilten mit Wasserpumpen Richtung Kindergarten, ein betroffener Ladenbetreiber: „Der Zusammenhalt in der Region ist der Hammer.“ Damit kann der Geschäftsmann die Verhältnisse am Wertinger Geißberg kaum gemeint haben, denn dort herrscht nicht erst seit dem vergangenen Tropfenguss dicke Luft.

