Wertingen

16:20 Uhr

Unbekannte beschmieren Wand der Kirche in Wertingen

Ingrid Rehner, die Pfarrerin der evangelischen Gemeinde, ist entsetzt über die Schmierereien und Beschädigungen an der Bethlehemkirche in Wertingen.

Plus In die Mauer des evangelischen Gotteshauses wurden außerdem Löcher geschlagen. Die Pfarrerin ist entsetzt und erstattet auch Anzeige wegen Brandstiftung

Von Elli Höchstätter

Wertingen Pfarrerin Ingrid Rehner fehlen die Worte. Traurig sieht sie am Freitagmittag auf die Wand der evangelischen Bethlehemkirche in Wertingen. In der Mauer, die in Richtung des kleines Parks samt Brunnen zeigt, klaffen zwei Löcher. Eines davon sei 80 Zentimeter lang und sieben Zentimeter tief, so Rehner. Mit brachialer Gewalt haben unbekannte Täter Steine und Dämmung herausgerissen. Vermutlich war die Wand zuvor angekokelt worden. Doch nicht nur das. Auf einer Länge von rund zehn Metern ist die Mauer beschmiert, teilweise mit Zahlen und Buchstaben. Diese finden sich auch auf der Wand der Landwirtschaftsschule.

