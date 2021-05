Wertingen

Von Prettelshofen fließt bald noch mehr Gas weg

So ähnlich wird es wohl ab 2024 auch streckenweise auf Wertinger Flur aussehen, wenn der Gasnetzbetreiber Bayernets seine neue Leitung „Augusta“ von Prettelshofen Richtung Kötz im Landkreis Günzburg verlegt.

Plus Der Netzbetreiber Bayernets stellt seine Pläne für eine neue, 40 Kilometer lange Leitung vor. Diese soll von der Verdichterstation abgehend auch an Laugna und Zusamaltheim vorbeiführen. Ein Ratsmitglied hat Sicherheitsbedenken.

Von Benjamin Reif

Der Gasnetzbetreiber Bayernets wird wieder in der Region Wertingen aktiv. Um den Gastransport in den Südosten Baden-Württembergs zu verbessern und die dortigen Regionen besser an die Gasspeicher im südbayerischen und Salzburger Raum anzuschließen, soll eine neue Gasleitung gebaut werden – das Projekt firmiert unter dem Namen „Augusta“. Von der Gasverdichterstation Wertingen, die auf einer Anhöhe nördlich von Prettelshofen liegt, geht es gut 40 Kilometer weit südwestlich nach Kötz im Landkreis Günzburg, wo Bayernets eine ähnliche Station betreibt.

