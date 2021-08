Wertingen

18:00 Uhr

Vor 50 Jahren war ihr erster Arbeitstag bei Demmler

Plus Es war eine andere Berufswelt, in die Marianne Schäffer am 1. September 1971 eintrat, als sie bei der Geratshofener Firma Demmler anfing. Sie blickt zurück auf eine Zeit mit Schreibmaschinengeklacker und Zigarettenrauch.

Von Benjamin Reif

Es war eine andere Arbeitswelt, in die Marianne Schäffer heute vor genau 50 Jahren eintrat. Das Klackern der Rechen- und Schreibmaschinen war im Büro der Geratshofener Firma Demmler allgegenwärtig, ebenso der Zigarettenrauch. Doch im Rückblick sagt Schäffer heute: „Es war eine ruhigere Zeit.“ Heute sei es hektischer, in vielerlei Hinsicht. Die Umbrüche im Arbeitsleben mit dem Einzug von Handy und Computer haben in ihren Augen vieles verändert. Gerade gegen den Computer habe sie sich lange gesträubt, sagt die 65-Jährige. Trotzdem kommt als Antwort auf die Frage, wie sie die vergangenen fünf Jahrzehnte im Rückblick sieht, wie aus der Pistole geschossen: „Schön war’s!“

