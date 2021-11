Wertingen

17:00 Uhr

Wann wird die neue Pflegeschule in Wertingen gebaut?

Zum 1. September vergangenen Jahres wurden die Krankenpflegeschulen mit der Altenpflegeschule in Wertingen fusioniert. Parallel dazu entschieden sich laut Auskunft des Dillinger Landratsamts immer mehr Menschen für eine Ausbildung in diesem Bereich. Nun soll in der Zusamstadt eine neue Pflegeschule gebaut werden.

Plus Das neue Gebäude wird südlich des Krankenhauses in Wertingen entstehen. Die Idee einer Aufstockung hat Haken

Von Elli Höchstätter

Läuft alles glatt, können spätestens in zwei Jahren am Krankenhaus die Bagger vorfahren. Der Grund: Südlich der Klinik soll eine neue Pflegeschule gebaut werden. Die Planungsarbeiten und Genehmigungen sind bereits weit fortgeschritten. Nachdem der Bauantrag in den entsprechenden Gremien abgesegnet wurde, geht es nun um die Frage der Zuschüsse.

