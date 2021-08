Was Wertingens Bürgermeister mit Merkel verbindet

Plus Willy Lehmeier hat bewegte Zeiten hinter sich. Mit der Wertinger Zeitung spricht er im Sommerinterview über Starkregen, den gescheiterten Turmbau, Corona – und was er von den Äußerungen seines Parteichefs Hubert Aiwanger hält.

Bevor es in die Sommerpause geht, hat sich Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier ( Freie Wähler) noch unseren Fragen zum Interview gestellt.