Was auf Wertingen im Untergrund wartet

Plus Die Wertinger Kanalisation zu sichten und zu renovieren, wird eine Mammutaufgabe für die Stadt werden. Was Kamerabilder aus den Leitungen einfangen, zeigt die Probleme deutlich.

Es dürfte eine der unbeliebtesten Aufgaben einer Kommune sein, sich um ihr Abwassersystem zu kümmern. Dabei vereint sich alles Unangenehme. Es ist teuer, zeitaufwändig und verzeiht keine Fehler. Und wird es gewissenhaft und kompetent ausgeführt, können die Verantwortlichen kaum mit zusätzlicher Anerkennung rechnen, denn das Kanalisationssystem ist für den Bürger komplett unsichtbar.