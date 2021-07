Was die Wertinger Stadtkapelle mit Füssen und Bangkok zu tun hat

Plus Hubertus von Zastrow wagt als neuer Chef ein ungewöhnliches Projekt. Ihm zur Seite steht ein frisch gewähltes Team.

Nach zehn Jahren als Präsident und vorangegangenen sieben Jahren als Vizepräsident übergibt Christian Hof sein Präsidentenamt der mitgliederstarken Stadtkapelle Wertingen in die Hände von Hubertus von Zastrow, dem Initiator von „Sommer im Park – Vereine vereint“ von 2019.