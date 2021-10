Wertingen

11:48 Uhr

Wenn ein anderer das Falschparken zahlen soll

„Dass das hochspezifisch geheime Daten wären, würde ich jetzt mal nicht so behaupten.“Wenn die Parkscheibe nicht oder nicht richtig eingestellt ist, kann das weitreichende Folgen haben. Beispielsweise kamen so die Daten von Franz Xaver Dirschinger aus Kicklingen, der auf dem Stadtmühlenparkplatz in Wertingen geparkt hatte, zu einem ihm unbekannten Mann. Und umgekehrt erhielt er dessen Bußgeldbescheid mit persönlichen Daten. „Inzwischen werden die Anhörungsschreiben vorder- und rückseitig bedruckt, sodass es zukünftig nicht mehr zu einem solchen Fehler kommen kann.“„Ein Verstoß ist da, das liegt auf der Hand.“

Plus Dann kann das an einem Defekt der Kuvertiermaschine im Wertinger Rathaus liegen. Wie ein Kicklinger auf die versehentliche Weitergabe seiner persönlichen Daten reagiert.

Von Birgit Alexandra Hassan

Vor ein paar Wochen hat Franz Xaver Dirschinger aus Kicklingen einen Anruf bekommen. „Sie haben falsch geparkt“, erzählt ihm ein bis dahin unbekannter Mann. Am nächsten Tag weiß er nicht nur dessen Namen, sondern auch sein Geburtsdatum, den Geburtsort sowie wann und wo er in Wertingen falsch geparkt hat. So wie den beiden Männern ging es anscheinend mehreren Menschen, die im Rahmen der Kommunalen Verkehrsüberwachung in Wertingen gegen die Regeln verstoßen haben.

