Wer verschenkt Lego oder Monopoly?

Der Wunschbaum im Wertinger Schloss steht. Nun braucht es noch Menschen mit Herz

Manches gehört zur Weihnachtszeit einfach dazu. Festliche Beleuchtung, Plätzchen und Stollen - und in Wertingen auch der Wunschbaum. Wie in den vergangenen Jahren wurden bereits im Oktober die Wünsche der Kinder an der Wertinger Tafel abgefragt. Mittlerweile kennen bereits die meisten Familien die Regeln der Wunschbaumaktion: Gewünscht werden darf von oder für alle Kinder unter 18 Jahren, es gibt keine Konsolenspiele und der Wunsch muss mit 25 Euro erfüllbar sein.

Am Wunschbaum hängen die Wünsche der Kinder aus Wertingen

„ Das ist für viele Kinder schwierig.“, weiß Julia Unger vom Familienbüro in Wertingen. „Die schiere Auswahl in den Läden und den Katalogen überfordert sie, viele haben keine Vorstellung davon, wie viel 25 Euro sind.“ So kommt es immer wieder vor, dass Wünsche nicht 1:1 übernommen werden können. Bisher ist es jedoch immer gelungen, Alternativen mit den Kindern oder den Familien zu finden. Leer ausgegangen ist noch nie jemand. „Besonders gefreut hat mich, dass dieses Jahr auch klassische Spiele, wie zum Beispiel Monopoly oder Spielzeug wie Puppen oder Bausteine gewünscht wurden“, so Julia Unger.

Einfach einen Stern im Wertinger Schloss aussuchen

Ab Freitag, 26. November, hängen die Sterne am Weihnachtsbaum im Foyer des Wertinger Schlosses. Alle, die einem Kind eine Freude machen wollen, können sich dort einen Stern aussuchen, einen Zettel ausfüllen, auf dem die Sternnummer und Name und Telefonnummer des Spenders (für etwaige Nachfragen) notiert werden und diesen in die bereitstehende Box werfen. Bis spätestens 17. Dezember muss das Geschenk verpackt und mit der Sternnummer versehen im Bürgerbüro der Stadt abgegeben werden.

Am 22. Dezember können die Familien die Geschenke dann im Familienbüro abholen, das an diesem Tag eher dem Büro des Christkindes ähnelt als einem Beratungszimmer. (wz)