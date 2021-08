Wertingens Straßennamen sollen weiblicher werden

Plus Rund 50 Straßen und Wege in der Zusamstadt sind nach historischen Persönlichkeiten benannt – allesamt Männer. Das könnte sich durch einen neuen Vorstoß ändern. Zu der Diskussion gibt es einen sehr passenden Zufall.

Die Straßen Wertingens sind eine Männerdomäne. Zumindest in Sachen Namensgebung. Auf den Straßenschildern sind sowohl lokale Berühmtheiten vertreten – wie der erste Bürgermeister der Nachkriegszeit, Fritz Carry – als auch historische Berühmtheiten aus den verschiedensten Bereichen. Etwa der Augsburger Renaissance-Baumeister Elias Holl, der Dramatiker Gerhart Hauptmann oder der Expressionismus-Maler Franz Marc. Am Baugebiet Eisenbach gibt es sogar ein ganzes namentliches Thema. Von der Einstein-Allee weg, gehen mehrere Querstraßen, die nach weiteren Größen der Naturwissenschaften benannt sind, etwa Max Planck oder Johannes Kepler.