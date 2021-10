Wertinger Friedhof soll umgestaltet werden

Plus Grund dafür ist auch der Wandel bei den Bestattungsformen. Eine Veränderung gibt es bei den Gießkannen

Wertingen Auf dem Wertinger Friedhof gibt es Platz für insgesamt 1400 Gräber. Das Bild hat sich dort in den vergangenen Jahren geändert. Es gibt immer mehr Lücken zwischen den Gräbern.