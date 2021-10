Wertingen

22.10.2021

Wertinger Herbstmarkt: „Super, dass man wieder rauskommt“

Wärmende Sonnenstrahlen, blauer Himmel – das tolle Herbstwetter zog am Sonntag zahlreiche Besucher und Besucherinnen auf den Wertinger Herbstmarkt. 65 Standbetreiber und Standbetreiberinnen waren gekommen.

Plus Viele Gäste genießen am Sonntag bei herrlichem Wetter die Stimmung beim Wertinger Herbstmarkt. Und sie feiern die Rückkehr zur Normalität

Von Brigitte Bunk

Die Sonne strahlt vom Himmel, fast so wie Lea und Anna Trost, die mit ihren Geschwistern auf dem Wertinger Herbstmarkt unterwegs sind und gerade ihre Zuckerwatte von Hans-Joachim Kurkowski aus Frauenriedhausen bekommen haben. Der hat sich extra fürs Foto den Zylinder aufgesetzt, auch er freut sich nach den Corona-Lockdowns über die Rückkehr der Normalität wie die beiden Mädels. Lange ist es her, dass sie zuletzt auf einem Markt waren. Noch in Kaisheim, bevor sie nach Zusamaltheim gezogen sind, wo ihr Papa die Bäckerei Wagner übernommen hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen