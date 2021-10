Wertinger Schülerin wird Zweite bei Bundeswettbewerb

Carolina Trs von der Realschule Wertingen überzeugt mit einer Kettenreaktion bei einem Wettstreit rund um das Thema Physik

Wertingen Manchmal bringt ein kleiner Funke eine Kugel ins Rollen, und diese stößt durch ihre Energie weitere Prozesse an – alles hat Ursache und Wirkung. So auch bei der Kettenreaktion von Carolina Trs aus der Klasse 9b der Anton-Rauch-Realschule in Wertingen. Die Schülerin nahm am bundesweiten Wettbewerb „exciting physics 2021“ teil und erreichte den zweiten Platz.

Die Schülerin der Anton-Rauch-Realschule stellt eine Kettenreaktion dar

Carolina Trs hatte mit viel Spaß und Freude am Basteln und am physikalischen Tüfteln in höchst beeindruckender Form den Lebenszyklus der Sonne nachgestellt. Das Funkeln eines kleinen Sterns, der in seinem Sonnensystem viele kugelförmige Planeten in Bewegung hält – dargestellt durch eine Wunderkerze –, ließ Gasballons an die Decke des Universitätslichthofs in Würzburg aufsteigen. Hierdurch konnte sich die Sonne selbst in immer luftigere Höhen des Alls schrauben und stürzte schließlich doch ins Schwarze Loch aus einem riesigen Papiertrichter.

Diese Kettenreaktion präsentierte Carolina Trs allein durch Alltagsgegenstände, die turmartig übereinander die nötige Energie für die Bewegungen lieferten. Der kleine Raumfahrer wirkte winzig im Vergleich zum gesamten Aufbau und machte die Größe des Universums aus menschlicher Sicht deutlich bewusst.

Carolina Trs zeigt 18 Teilexperimente

In letzter Sekunde konnte er sich vor der anrollenden Sonnenkugel durch eine Ballonhaut mit lautem (Ur-)Knall in ein Paralleluniversum mit Tausenden von neuen Sternen und Planeten retten, welche in Form einer Konfettiwolke die Explosion einer neuen Galaxie darstellten. Mit dieser aus 18 Teilexperimenten bestehenden Kettenreaktion katapultierte sich Carolina auf den zweiten Platz und freute sich über wertvolle Preise.