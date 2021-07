Wertinger Stadträte werden mit einem Jahr Verspätung verabschiedet

Plus Eigentlich sollten die acht ehemaligen Stadträte Wertingens bereits im Mai 2020 verabschiedet werden. Durch die Corona-Pandemie kamen sie erst jetzt zu ihrer Ehre. Manche haben Jahrzehnte in der Stadtpolitik mitgemischt.

Bei herrlichem Wetter verabschiedete Bürgermeister Willy Lehmeier im Rahmen einer Feierstunde in kleinem Rahmen vergangene Woche die anlässlich der Kommunalwahl ausgeschiedenen Stadtratsmitglieder im Wintergarten des Landgasthofs Stark. Aufgrund der Corona-Pandemie war eine frühere Verabschiedung der bereits im Mai 2020 ausgeschiedenen Stadtratsmitglieder im Rahmen einer Präsenzveranstaltung leider nicht möglich.