Wertinger Waldbesitzer erlebt böse Überraschung

Plus Rund 30 Bäume seines Laubwaldes im Wertinger Stadtteil Geratshofen werden massiv zerstört.

„Mitsamt der Wurzel aus dem Boden gerissen, dabei stand der Baum vier Meter vom Weg entfernt.“ Der Waldbesitzer aus dem Wertinger Stadtteil Geratshofen kann es nicht fassen. Bereits vor ein paar Tagen hatte jemand zahlreiche seiner Sträucher und Bäume massiv beschädigt. Seinen Namen will er im Moment nicht in der Zeitung lesen, eine Anzeige bei der Polizei ebenfalls möglichst vermeiden, auch wenn mehrere Einheimische ihn bereits darauf angesprochen haben. Ihm geht es darum, dass die Tat einen Ausgleich findet.