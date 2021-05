Wertingen

17:08 Uhr

Wohnraum schaffen – in Wertingen nicht leicht

Die Zusamstadt hat einen großen Bedarf an Wohnungen. Trotzdem geht beileibe nicht jeder Antrag durch den Bauausschuss, der Wohnungen schaffen will. Manchmal scheitern die Projekte daran, dass nicht genügend Stellplätze für Autos zur Verfügung gestellt werden können.

Plus Sowohl in Rieblingen als auch in der Kernstadt Wertingen wollen Investoren größere Wohnungsbauten errichten. Doch diese Pläne stoßen im Bauausschuss in mehrere Hinsicht auf Kritik.

Von Benjamin Reif

Der Druck auf Wertingen, Wohnraum zu schaffen, ist enorm. Die Zusamstadt ist die am schnellsten wachsende Kommune im ganzen Landkreis, was viel mit der Nähe zu Augsburg zu tun hat.

