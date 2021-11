Wertingen

vor 49 Min.

Zirkus Mulan: Endlich wieder Manegenzauber in Wertingen

Plus Der „Zirkus Mulan“ hofft nach achtzehn Monaten Corona vor der Winterpause auf viel Publikum.

Von Ulrike Walburg

Endlich, nach langen Monaten Zwangspause wegen Corona, heißt es an diesem Wochenende in Geratshofen „Manege frei“. Der Zirkus Mulan überrascht am Samstag um 16 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr Jung und Alt mit seinem schönen Programm.

